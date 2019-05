Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Montagabend (13.5.2019, 19.30 Uhr) nahm die Polizei einen Randalierer in Ennigerloh in Gewahrsam. Der stark alkoholiserte 29-Jährige war gemeinsam mit Bekannten in einem Auto unterwegs, als er sich aggressiv verhielt. Die 19-jährige Fahrerin fuhr daraufhin auf den Parkplatz eines Discounters am Bürgermeister-Frisch-Platz. Hier sprang der Steinfurter aus dem Pkw, trat dagegen und pöbelte Passanten an. Auch nach dem Eintreffen der Polizeibeamtinnen verhielt sich der 29-Jährige weiter aggressiv, so dass er in Gewahrsam genommen werden sollte. Das missfiel dem Steinfurter scheinbar, da er erheblichen Widerstand leistete und während der Fahrt nach Ahlen im Fahrzeug spuckte sowie schrie. Am frühen Dienstagmorgen wurde der 29-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen - nachdem er seinen Rauch ausgeschlafen hatte.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell