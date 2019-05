Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum - Unfallflüchtiger unter Alkoholeinfluss

Warendorf (ots)

Am 13.05.19, gegen 14.45 Uhr kam es in Beckum-Neubeckum am Haselnussweg zu einem Parkplatzunfall. Zeitgleich parkten eine 46-jährige aus Ennigerloh und ein 44-jähriger Beckumer rückwärts aus. Dabei kam es zur Kollision der beiden PKW. Der 44-jährige Beckumer entfernte sich allerdings von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Er wurde durch Beamte der PW Beckum an seiner Wohnanschrift angetroffen. Da der Beckumer alkoholisiert war, wurde er mit zur Wache genommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein der Führerschein wurde sichergestellt.

