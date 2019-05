Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern - Zusammenstoß zwischen PKW und Krad, Kradfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 11.05.2019, gegen 18.50 Uhr kam es in Ostbevern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Eine 17-jährige aus Bad Laer fuhr auf der Wischhausstraße in Richtung Lienener Damm. Im Bereich der Wischhausstraße / Lienener Damm, beabsichtigte sie den Lienener Damm zu überqueren. Dabei übersah sie einen 61-jährigen Kradfahrer aus Senden, der den Lienener Damm in Richtung Ostbevern Ortskern befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sendener stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zur Behandlung mittels Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 25.000,- Euro.

