Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen: Radfahrer beraubt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 10.05.2019, gegen 18:25 Uhr, wurde in Ahlen ein 18jähriger Radfahrer beraubt. Der junge Mann aus Ahlen befand sich mit seinem Fahrrad auf dem Fuß-/Radweg von der Jahnstraße kommend in Richtung Unterführung "Konrad-Adenauer-Ring". Dabei versperrten ihm zwei unbekannte Personen den Weg. Während er von einem Unbekannten festgehalten wurde, fiel sein Portmonee zu Boden. Der zweite Unbekannte hob die Geldbörse auf und entwendete daraus einen größeren Geldbetrag. Der Fahrradfahrer setzte sich zur Wehr und kam dabei zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden: Etwa 20-25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schwarze Haare und schwarz gekleidet. Während ein Täter einen schwarzen, mittellangen Vollbart trug, war der zweite Täter mit einer Jogginghose mit einem feinen hellen Streifen an der Seite bekleidet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Ahlen unter Telefonnummer 023829650.

