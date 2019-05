Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum/Kreis Warendorf. Erneut Anrufe falscher Polizeibeamter

Warendorf (ots)

Am Donnerstagabend (9.5.2019) erhielt die Polizei über 36 Hinweise zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte vorrangig in Beckum samt Ortsteilen. Die Anrufe gingen bis etwa 1.00 Uhr bei älteren Bürgerinnen und Bürgern ein.

Die Masche ist immer die gleiche, der Anrufer gibt sich als Kripobeamter der örtlichen Polizei aus. Dann gibt er an, dass Einbrecher mit einer Liste festgenommen worden seien. Darauf stehe auch der Name der angerufenen Personen. Im weiteren Verlauf fragt der Anrufer nach Bargeld und Wertsachen, die nun Zuhause nicht mehr sicher seien. Die Polizei wolle diese zur Sicherung in Verwahrung nehmen.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, empfiehlt die Polizei:

-Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt.

-Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

-Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür.

-Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

-Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

-Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

