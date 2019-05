Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Jugendlicher Tatverdächtiger leistete erheblichen Widerstand

Warendorf (ots)

Tatverdächtig für einen versuchten Einbruch in eine Schule am Freitag, 10.5.2019, 1.05 Uhr, an der Windmühlenstraße in Beckum sind ein 17 und ein 18-Jähriger. Als der Jüngere während der Fahndung von einem Polizisten angesprochen wurde, verhielt sich er sich aggressiv und attackierte den Beamten unvermittelt. Er trat und schlug um sich und verletzte den Polizisten leicht. Der 17-Jährige wurde überwältigt und in das Gewahrsam nach Ahlen gebracht. Dort verhielt sich der Bocholter erneut aggressiv und trat um sich, so dass die Beamten ihn fixieren mussten. Sein tatverdächtiger Mittäter wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen und nach Vernehmung entlassen. Die Maßnahmen gegenüber dem 17-jährigen sind noch nicht abgeschlossen.

