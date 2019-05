Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugen melden alkoholisierte Autofahrerin

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 9.5.2019, beobachteten Zeugen gegen 18.55 Uhr wie eine Frau beim Verlassen eines Supermarktes am August-Wessing-Damm in Warendorf stürzte. Anschließend setzte sich die 59-Jährige in ein Auto und fuhr los. Möglicherweise verwechselte sie den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang, da die mit ihrem Auto rückwärts gegen eine Laterne fuhr. Die couragierte Zeugin sprach die Warendorferin an, sicherte den Fahrzeugschlüssel und informierte die Polizei. Die stellte fest, dass die Frau deutlich alkoholisiert war. Daraufhin nahmen die Beamten die 59-Jährige mit zur Blutprobenentnahme, stellten ihren Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

