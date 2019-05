Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Blick hinter die Kulissen - Polizei öffnet Türen der Polizeiwache

Warendorf (ots)

Zum diesjährigen Tag der Polizei am Sonntag, 26. Mai 2019 der Polizeiwache an der Wilhelmstraße in der Warendorfer Innenstadt sind alle Bürgerinnen und Bürger, Groß und Klein des Kreises und der Umgebung herzlich eingeladen. Von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr geben Polizistinnen, Polizisten und Polizeiangestellte Auskünfte und Informationen zu ihren Aufgaben, zur Kriminal- und Unfallprävention, zu den technischen Geräten und vieles mehr. Für die Kleinen besteht die Möglichkeit ein Foto auf dem Motorrad zu machen, einen Fingerabdruck nehmen zu lassen oder der Vorführung von Wuschel, Peter und Co. zuzuschauen. Auch die vierbeinigen Kollegen werden ihr Können bei der Vorführung der Diensthundführer zeigen.

Weitere der Polizei verbundene Organisationen wie die Verkehrswachten Münster und Warendorf e.V., Horizonte e.V., die Notfallseelsorge im Kreis Warendorf sowie der Weiße Ring e.V. werden die Veranstaltung unterstützen. Horizonte e.V. bietet allen Radfahrenden die Möglichkeit ihr Gefährt kodieren zu lassen.

Der Förderverein des Technischen Hilfswerks kümmert sich um das leibliche Wohl der Gäste. Die Einnahmen kommen der Jugendarbeit des Ortsverbands Warendorf/Ostbevern zugute.

"Wir sind sicher, Ihnen spannende Eindrücke in den Polizeialltag geben zu können und freuen uns auf Sie!"

Ihre Polizei im Kreis Warendorf

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell