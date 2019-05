Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Zeugen beobachteten Schussabgabe

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 9.5.2019 beobachteten Zeugen gegen 15.45 Uhr im Bereich Holtrup in Hoetmar wie ein Unbekannter aus dem offenen Heck eines Fahrzeugs mehrere Schüsse in Richtung einer Weide abgab. Auf der Weide befanden sich zu dieser Zeit mehrere Pferde. Während der polizeilichen Fahndung erhielten die Einsatzkräfte den Hinweis auf das verdächtige Fahrzeug. Die Beamten führten daraufhin weitere Ermittlungen an der Halteranschrift durch. Dort durchsuchten sie die Wohnräume nach der Waffe, fanden aber nichts.

