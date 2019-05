Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Abgelenkt und Geld gestohlen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 8.5.2019 betrat ein Unbekannter gegen 14.45 Uhr ein Blumengeschäft an der Hauptstraße in Ostbevern. Der Mann kaufte eine Kleinigkeit und bezahlte. Dann gab er gegenüber der Mitarbeiterin an, bestimmte Geldscheine zu sammeln. Die freundliche Ostbevernerin schaute in der Kasse nach den Scheinen und der Tatverdächtige trat dazu. Durch die Ablenkung bemerkte die Frau nicht, wie der Unbekannte in die Kasse griff und Bargeld stahl. Der Gesuchte ist zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß, etwa 35 bis 40 Jahre alt, schlank und dunklen Hauttyps. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell