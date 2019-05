Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Griff in die Kasse

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 8.5.2019, griff ein Unbekannter gegen 17.55 Uhr in die Kasse eines Erdbeerenverkaufsstands an der Sendenhorster Straße in Drensteinfurt und flüchtete mit mehreren Geldscheinen in Richtung Innenstadt. Der Flüchtige ist geschätzt zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, hat eine kräftige Statur, schwarze kurze Haare, ist südländischen Hauttyps und trug eine dunkle Hose sowie ein blaues langärmeliges Hemd. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

