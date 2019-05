Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Gegen 16.30 Uhr ereignete sich am heutigen Mittwoch Nachmittag in Drensteinfurt, Natorp ein Verkehrsunfall, infolge dessen der 16-jähriger Fahrer eines Motorrollers schwerverletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr eine 24-jährige Frau aus Greven die Landstraße 585 aus Drensteinfurt kommend in Richtung Albersloh. In gleicher Richtung war der Zweiradfahrer unterwegs. Die junge Frau beabsichtigt den Zweiradfahrer in einer Kurve zu überholen, als dieser einen Abbiegevorgang einleitet. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Der junge Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell