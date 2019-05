Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Trotz Hinweismeldungen bis zum Mittag zahlreiche Handysünder erwischt

Warendorf (ots)

Trotz öffentlicher Hinweismeldungen erwischte die Polizei am Mittwochvormittag (8.5.2019) 21 Autofahrer, zwei Lkw-Fahrer und einen Fahrradfahrer, die während der Fahrt ihr Handy bedienten oder telefonierten. Rund 190 Fahrzeugführer kontrollierten Polizistinnen und Polizisten kreisweit bis Mittag beim landesweiten Aktionstag "Ablenkung im Straßenverkehr".

Landrat Dr. Olaf Gericke verschaffte sich persönlich einen Eindruck an einer Kontrollstelle an der B 64 in Warendorf. Als er vor Ort war, hielten die Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit zwei Handysünder an. "Unverständlich", so der Behördenleiter. "Denn keine Whats Ap, keine Instastory, keine Sprachnachricht und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür das eigene Leben aufs Spiel setzt und Andere gefährdet. Das gilt für Auto- und Lkw-Fahrer genauso wie für Radfahrende."

Der Polizei ging es nicht nur darum, Verstöße zu ahnden, sondern auch aufzuklären. Kräfte der Verkehrsunfallprävention informierten Bürgerinnen und Bürger in der Beckumer Innenstadt über die Gefahren und Folgen der Ablenkung. Denn ein Zwei-Sekunden-Blick auf das Display eines Handys bedeutet für Autofahrer bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h einen Blindflug von rund 30 Metern. Deshalb gilt im Straßenverkehr "lenk dich nicht App!".

