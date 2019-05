Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtige nach Ladendiebstahl gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 6.5.2019, beging eine Unbekannte mit zwei Teenagern gegen 12.20 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Oststraße in Ahlen. Das Trio stahl Kleider, BHs, Uhren, Schmuck sowie Sonnenbrillen. Bevor die Angestellten den Diebstahl bemerkten, konnten die Tatverdächtigen das Geschäft verlassen.

Die Erwachsene wird auf 45 bis 50 Jahre geschätzt, sie ist südosteuropäischen Aussehens und trug eine khaki-farbene Jacke mit Fellmütze. In ihrer Begleitung befanden sich drei Kleinkinder und sie führte einen roten Buggy mit.

Die sie begleitenden Mädchen sind um die 15 Jahre alt, südosteuropäischen Aussehens und hatten beide einen schwarzen Rucksack dabei. Eine der Jugendlichen trug eine schwarz-grüne Carmouflagejacke.

Wer hat das Trio mit den Kleinkindern gesehen? Wer kann Angaben zu den gesuchten Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

