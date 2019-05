Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Hinweise zu Tatverdächtigen gesucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.5.2019, 18.15 Uhr, manipulierte ein Unbekannter an seinem Geschlecht in einem Wald in Albersloh, Bereich Rummler. Der Tatverdächtige fuhr zunächst mehrfach mit einem Fahrrad an einer Münsteranerin, die zu Fuß unterwegs war vorbei. Dann stellte er sich hinter einen Strauch, wo er die Handlung an sich vornahm. Kurz darauf stellte er diese ein und fuhr in Richtung Hohe Ward davon.

Der Gesuchte wird auf 16 bis 18 Jahre alt geschätzt, hat ein rundes Gesicht und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Der Tatverdächtige trug einen schwarzen Trainingsanzug mit roten Streifen.

Wer kann Angaben zu der Person machen? Wer hat den Tatverdächtigen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

