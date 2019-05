Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Defektes Licht führte zu Blutprobe

Warendorf (ots)

Am späten Dienstagabend (7.5.2019) hielten Polizisten einen Autofahrer wegen einer defekten Fahrzeugbeleuchtung in der Telgter Innenstadt an. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 30-Jährige keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stand. Daraufhin ließen sie ihm eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

