Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Aufmerksamer Bewohner hielt Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Warendorf (ots)

Am 07.05.2019 gegen 22:25 Uhr wurde ein 36-jähriger Ahlener durch lautes Gegröle in der Ostbredenstraße aufmerksam. Beim Blick aus dem Fenster bemerkte er eine männliche Person, die aus der Einfahrt seines Nachbarn kam. Im weiteren Verlauf konnte er beobachten, wie diese sich auffällig an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machte. Die Person ging unter anderem auch in die Einfahrt des Bewohners. Er informierte die Polizei und begab sich nach draußen. Als der Unbekannte die Garagentür seiner Garage geöffnet hatte, diese durchsuchte, ergriff ihn der Bewohner, als er diese wieder verlies und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Entwendet hatte er aus der Garage nichts. Der 18-jährige Ahlener verhielt sich gegenüber der Polizei äußerst aggressiv und leiste Widerstand. Da er alkoholisiert war und zu dem der Verdacht auf Drogenbeeinflussung bestand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seines Zustandes wurde er in Gewahrsam genommen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er im Verdacht steht, an einem Pkw eine Sachbeschädigung begangen zu haben und aus einem weiteren Pkw Gegenstände entwendet zu haben.

