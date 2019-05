Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Bei Überholvorgang verletzt

Warendorf (ots)

Gegen 15.30 Uhr ereignete sich am heutigen Dienstag Nachmittag auf der Bundesstraße 54 in Drensteinfurt-Rinkerode ein Verkehrsunfall. In Folge des Unfalls wurde eine 65-jährige Frau aus Drensteinfurtr leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich, als die Drensteinfurterin auf gerader Strecker einen langsam fahrenden Traktor überholen wollte. Während des Ausscherens übersah die Frau einen LKW. Der 56-jährige LKW Fahrer aus Münster hatte ebenfalls einen Überholvorgang eingeleitet und befand sich mit seinem Gespann mittlerweile auf der gleichen Höhe wie die PKW Fahrerin. Die Frau streifte mit ihrem Fahrzeug die Sattelzugmaschine. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden, der von der Polizei auf zirka 7000 Euro geschätzt wird. Die Bundessstraße wurde für die Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.

