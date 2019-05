Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Vellern/Wadersloh-Liesborn. Keine Bürgersprechstunden am Mittwoch

Warendorf (ots)

Die ursprünglich angekündigten Bürgersprechstunden der Mobilen Wache am Mittwoch, 8. Mai 2019, 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, in Wadersloh-Liesborn, Königstraße, Kastanienplatz und von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, in Beckum-Vellern, Dorfstraße fallen ersatzlos wegen anderer polizeilicher Einsätze aus.

