Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. 13-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Gegen 16.40 Uhr kam es am heutigen Montagnachmittag (06.05.2019) zu einem Verkehrsunfall auf der Nordstraße in Beckum. Ein 13-Jähriger Radfahrer aus Beckum missachtete eine Rotlicht zeigende Lichtsignalanlage für Fußgänger und kollidierte in Folge dessen mit dem PKW eines 24- jährigen Mannes aus Versmold. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den enstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.

