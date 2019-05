Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Feuer beschädigt Gartenlaube

Warendorf (ots)

Am heutigen frühen Montagabend (06.05.2019) kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Brand an der Hellstraße in Warendorf - Hoetmar. Ein in Betrieb genommener Grillkamin setzte die Holzvertäfelung und den Dachstuhl einer Gartenlaube in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell