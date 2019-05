Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zahlreiche Kraftfahrzeuge aufgebrochen

Warendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag, den 04.05.2019, in den Nachmittagsstunden mehrere Kraftfahrzeuge auf. Die Unbekannten schlugen in allen Fällen eine Seitenscheibe ein, um aus dem Innenraum Wertgegenstände zu entwenden. Betroffen waren drei Pkw und ein Kleintransporter auf der Hammer Straße, Karlstraße, Schlütingstraße und Am Röteringshof.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

