Polizei Warendorf

POL-WAF: Möhnesee - Radfahrer angefahren und geflüchtet - Polizei in Soest sucht Zeugen aus dem Kreis Warendorf.

Warendorf (ots)

Am Freitagnachmittag (03.05.), gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann aus Dortmund mit seinem Rennrad die Forststraße des Arnsberger Waldes vom Stockumer Damm in Richtung Möhnesee-Neuhaus. Nach ca. 2 km wurde der Radfahrer, eigenen Angaben zufolge, von einem Traktor mit Anhänger überholt und angefahren. Dabei kam der Dortmunder zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Traktors hatte sich in Richtung Möhnesee-Neuhaus entfernt, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Zur gleichen Zeit befuhren aufmerksame Zeugen die Forststraße in gleicher Richtung und konnten schließlich den unfallflüchtigen Traktorfahrer im weiteren Straßenverlauf antreffen. Das abgelesene Kennzeichen des Traktors wurde sodann durch die Zeugen an den verletzten Radfahrer übermittelt. Dieser versäumte es allerdings,sich die Personalien der Zeugen zu notieren. Der Radfahrer musste zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnte der Sachverhalt vor Ort letztlich nicht abschließend geklärt werden, da die Zeugen vor Eintreffen der Polizei die Unfallstelle bereits wieder verlassen hatten. Die Polizei sucht nun dringend jene Zeugen, die im Nahbereich der Unfallstelle den flüchtenden Traktorfahrer angetroffen haben. Angaben zufolge, sollen diese mit einem Auto aus dem Kreis Warendorf (WAF) unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Soest unter der Telefonnummer 02921 - 91000.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell