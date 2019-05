Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Ein 77-jähriger Mann aus Beckum befuhr mit seinem Pedelec die Lippborger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Gleichzeitig befuhr ein 59-jähriger Mann aus Beckum mit seinem VW Transporter die Klarastraße in Richtung Lippborger Straße. Am Kreisverkehr Lippborger Straße/Klarastraße bog der Transporterfahrer nach rechts auf die Lippborger Straße ein und stieß hierbei mit dem von links kommenden Pedelecfahrer zusammen. Dieser stürzte zu Boden und verletzt dabei schwer. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus transportiert

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell