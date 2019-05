Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrskontrolle führte zu umfangreichem Ermittlungsverfahren

Warendorf (ots)

Am Freitag, 3.5.2019, gegen 4.15 Uhr fiel Polizisten ein zu schnell fahrender Autofahrer auf der Daimlerstraße in Ahlen auf. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug deutlich. Die Beamten folgten dem Pkw, hielten ihn auf der Beckumer Straße an und kontrollierten den Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der Ennigerloher keinen Führerschein besitzt, sich am nicht zugelassenen Auto falsche Kennzeichen befanden und der Mann unter Drogeneinfluss stand. Die Einsatzkräfte ließen dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und stellten das Fahrzeug sicher. Des Weiteren leiteten sie gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein wegen: Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und des Pflichtversicherungsgesetzes sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss.

