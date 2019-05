Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Wer kann Angaben zu sichergestelltem Fahrrad nach Verkehrsunfallflucht machen? Ergänzung zur Pressemitteilung vom 22.04.2019, 23:02 Uhr

Warendorf (ots)

Am Ostermontag (22.4.2019) kam es gegen 19.45 Uhr auf der Südstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern, bei dem sich ein 15-Jähriger leicht verletzte. Die weitere Unfallbeteiligte flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Uhlandstraße. Dort ließ sie das Damenfahrrad der Marke Regazzi beschädigt zurück. An dem silber-grauen Fahrrad befand sich ursprünglich ein Fahrradkorb, der bei dem Zusammenstoß abfiel. Wer kennt dieses Fahrrad? Wer kann Angaben zu dem Besitzer oder zu benutzenden Personen machen?

Die gesuchte Fahrradfahrerin ist zwischen 16 und 18 Jahre alt, hat dunkle, lange Haare, eine schlanke Figur und trug an dem Tag ein buntes, bauchfreies Top und eine enge Jeans.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

