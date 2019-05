Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Vom Unfallort geflüchtet - Fahrer ohne Führerschein

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 1.5.2019, fuhr ein Kleinkraftradfahrer gegen 22.15 Uhr gegen einen geparkten Pkw, der auf der Turmstraße in Neubeckum stand. Eine Neubeckumerin beobachtete den Vorfall und sprach den Fahrzeugführer an. Trotzdem flüchtete der Neubeckumer von der Unfallstelle. Bei den polizeilichen Ermittlungen an der Anschrift des Tatverdächtigen, stellten die Beamten fest, dass dieser alkoholisiert war. Daraufhin ließen die Polizisten dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Allerdings konnte sie wie in solchen Fällen üblich keinen Führerschein sicherstellen. Denn den besitzt der Neubeckumer nicht.

