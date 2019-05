Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Ausfall der Sprechstunde am Samstag

Warendorf (ots)

Die regelmäßig am ersten Samstag stattfindende Sprechstunde des Bezirksdienstbeamten in Drensteinfurt fällt am Samstag, 4.5.2019 aus. Bürgerinnen und Bürger mit dringenden Anliegen werden gebeten, sich an eine Polizeiwache zu wenden.

