Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Streifenwagen durch alkoholisierten Autofahrer beschädigt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 1.5.2019 kam es gegen 19.30 Uhr zunächst zu einer Verkehrsgefährdung auf der Straße An der Schanze in Stromberg. Ein 39-Jähriger durchfuhr mit seinem Auto eine scharfe Kurve und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 54-jähriger Warendorfer musste sein Motorrad stark abbremsen und ausweichen, um nicht vom Fahrzeug des Strombergers erfasst zu werden.

Die informierte Polizei befand sich zur Klärung des Sachverhalts mit Zeugen in Stromberg, als der 39-Jährige mit seinem Auto die Straße Am Hang in Richtung der Einmündung Wadersloher Straße fuhr. Die Beamten gaben dem Stromberger Anhaltzeichen, die er befolgte und er stellte den Motor seines Fahrzeugs aus. Plötzlich startete er den Pkw und fuhr an. Dabei versuchte der 39-Jährige sich mit seinem Auto an den Einsatzkräften sowie dem abgestellten Streifenwagen vorbeizudrängen. Dabei beschädigte der 39-Jährige das Dienstfahrzeug und blieb dann mit seinem Pkw stehen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrer alkoholisiert war und keinen Führerschein besitzt. Die Beamten ließen dem Stromberger eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

