POL-WAF: Telgte. Unfallverursacherin flüchtet von Unfallstelle

Am Mittwoch, den 01.05.2019, um 16.45 Uhr, befuhr eine 39-jährige, rumänische Autofahrerin die Bundesstraße (B) 51 aus Richtung Ostbevern kommend in Fahrtrichtung Telgte. Bei dem Versuch, den Pkw einer 57-jährigen Autofahrerin aus Recklinghausen zu überholen, kam der 39-Jährigen ein Motorradfahrer entgegen. Die Rumänin musste ausweichen und touchierte den Pkw der 57-Jährigen. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt zunächst in Richtung Telgte fort, konnte aber kurze seit später von der 57-Jährigen angehalten werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die 39-Jährige ein. Es entstand ein Sachschaden von 700 Euro.

