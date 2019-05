Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, den 01.05.2019, um 20.30 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Ahlener mit seinem Pkw auf der Warendorfer Straße auf den stehenden Pkw eines 24-jährigen Sendenhorsters auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich Verdacht, dass der Ahlener unter Drogeneinfluss steht. Ein Drogentest verlief positiv. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein des 30-Jährigen sicher. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 13000 Euro.

