Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und PKW, Radfahrerin leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am 30.04.19, gegen 21.20 Uhr kam es in Ahlen am Europakreisel zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem PKW. Eine 52-jährige Ahlenerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße "Im Pattenmeicheln" in Richtung August-Kirchner-Straße. Als sie den Radweg des Kreisverkehrs durchfuhr, wurde sie durch einen 85-jährigen Ahlener, der mit seinem PKW gerade anfuhr, übersehen. Durch den Sturz verletzte sich die Ahlenerin leicht. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

