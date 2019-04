Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeuginnen beobachteten Person im Wertstoffcontainer

Warendorf (ots)

Am Montag, 29.4.2019 beobachteten zwei Zeuginnen gegen 22.15 Uhr wie eine Person in einen Wertstoffconianer an der Niedinkstraße in Warendorf kletterte. Zwei weitere Männer standen davor und nahmen daraus Gegenstände an. Als die Tatverdächtigen die sich annähernde Polizei sahen, flüchteten sie. Den Beamten gelang es zwei Personen des sich getrennten Trios vorläufig festzunehmen. Bei den 24 und 38 Jahre alten Männern sowie in ihren Rucksäcken fanden die Einsatzkräfte mehrere elektronische Geräte. Diese stellten die Polizisten sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens konnten die Tatverdächtigen die Wache verlassen.

