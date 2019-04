Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 29.4.2019, kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 51 in Telgte, bei dem sich eine Autofahrerin schwer verletzte. Die 43-Jährige fuhr mit ihrem Pkw hinter dem Lkw eines 41-Jährigen in Richtung Warendorf. Im Bereich der Unfallstelle verjüngt sich die zweispurige Fahrbahn auf eine Spur. Die Versmolderin überholte den Lkw in Höhe der Sperrfläche und scherte wieder ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Das Auto der 43-Jährigen schleuderte in die rechte Leitplanke, drehte sich und blieb schließlich am rechten Fahrbahnrand stehen. Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren stationären ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr stark beschädigtes Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Dissener konnte trotz eines Frontschadens an dem Lkw seine Fahrt fortsetzen. Die B 51 war zunächst für etwa 30 Minuten komplett, später rund 90 Minuten einseitig gesperrt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

