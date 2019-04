Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Fahrradfahrer ale Geisterradler bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 29.4.2019, gegen 8.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmüdung Westkirchener Straße/Luisenstraße in Ennigerloh. Eine 33-Jährige befuhr mti ihrem Pkw die Luisenstraße in Richtung der Einmündung. Gleichzeitig befuhr ein 79-jähriger Ennigerloher mit seinem Fahrrad den entgegengesetzten Fahrradweg entlang der Luisenstraße in Richtung Westkirchener Straße. Als die Ennigerloherin mit ihrem Pkw nach rechts auf den weiteren Verlauf der Luisenstraße abbog, stieß sie mit dem von rechts kommenden Fahrradfahrer zusammen. Der Ennigerloher stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Senior zur weiteren ärztlichen Behandlung zu einem Arzt. Am Auto und Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 225 Euro.

