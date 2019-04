Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unsicherer Fahrradfahrer fiel Zeugin auf

Warendorf (ots)

Am Samstag, 27.4.2019, fiel einer Zeugin gegen 23 Uhr ein unsicher fahrender Fahrradfahrer in Ahlen auf. Die informierte Polizei hielt den 28-Jährigen an der Einmündung Am Röteringshof/Otto-Hue-Straße an und überprüfte ihn. Da der Atemalkoholtest deutlich positiv war, nahmen die Beamten den absolut fahruntüchtigen Ahlener zur Blutprobe mit zur Polizeiwache.

