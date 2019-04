Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Sperrmüll brannte

Warendorf (ots)

Am Samstag, 27.4.2019, löschte die Feuerwehr gegen 5.10 Uhr ein brennendes Sperrmüllsofa am Bahnhofsplatz in Drensteinfurt. Durch das Feuer wurden ein Fahrrad sowie ein Wartehäuschen leicht beschädigt.

Am Morgen beobachtete eine Anwohnerin einen Jugen, der sich an der Brandstelle zu schaffen machte und später mit einem neuwertigen Fahrrad am Bahnhof aufhielt. Die informierte Polizei überprüfte den 13-Jährigen. Da er keine plausiblen Angaben zu der Herkunft des Fahrrads machen konnte, stellten die Polizisten dieses sicher. Des weiteren nahmen sie den Jungen mit und übergaben ihn dem Jugendamt.

Bei dem sichergestellten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad City Star, Aluminium Line. Der Eigentümer des Fahrrads wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden. Des weiteren auch Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail an poststelle.warenadorf@polizei.nrw.de.

