Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Schrottsammler stahl Kinderfahrrad

Warendorf (ots)

Am Samstag, 27.4.2019, beobachtete ein 58-Jähriger gegen 14.25 Uhr den Diebstahl eines Kinderfahrrads an der Warendorfer Straße in Westkirchen. Der Zeuge hatte das Fahrrad abgeschlossen zum Verkauf angeboten. Ein vorbei fahrender Schrottsammler und der Beifahrer luden das Fahrrad auf und fuhren davon. Die Polizei fahndete nach dem Lkw und konnte es in Beckum anhalten. Auf der Ladefläche des Transporters befanden sich weitere Fahrräder, deren Herkunft unklar ist. Da das Fahrzeug erhebliche Mängel aufwies, stellten die Beamten dieses samt Ladung sicher. Des weiteren leiteten sie gegen den 32-jährigen Fahrer und seinen 40-jährigen Begleiter Ermittlungsverfahren ein. Auch weil die Männer aus Essen keine Reisegewerbekarte vorweisen konnten. Die Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache und entließen sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

