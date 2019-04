Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Mehrere Graffitis - jugendlicher Tatverdächtiger

Warendorf (ots)

Am Samstagabend, 27.4.2019 wollten Polizisten gegen 22.30 Uhr einen jugendlichen Fahrradfahrer an der Tondorfstraße in Sassenberg kontrollieren. Der Sassenberger versuchte zu fliehen, konnte aber von den Beamten auf dem Friefhof gestellt werden. Bei der Überprüfung des Jugendlichen und seiner Sachen entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Spraydosen. Der 16-Jährige gab zu, mehrere Graffitis auf Stromverteilerkästen, Garagentore und Fahrzeuge gesprüht zu haben. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam, übergaben ihn einer Erziehungsberechtigten und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

