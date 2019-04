Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unter Alkoholeinfluss gestürzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 27.4.2019 verletzte sich ein Pedelecfahrer gegen 11.35 Uhr auf der Reichenbacher Straße in Warendorf leicht. Der 70-Jährige war beim Abbiegen in den Sperlingsweg gestürzt und wurde von Rettungsdienstkräften versorgt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Warendorfers. Das bestätigte auch der vom Senior durchgeführte Atemalkoholtest. Daraufhin ließen die Beamten dem absolut fahruntüchtigen Pedelecfahrer eine Blutprobe entnehmen.

