Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst - 2 leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 28.04.19, gegen 18.46 Uhr kam es in Sendenhorst-Albersloh auf der Landstraße 586 zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten. Ein 59-jähriger Beckumer überholte in einer Rechtskurve einen anderen Pkw. Im Verlauf des Überholvorgangs kam er nach links von der Fahrbahn ab. Sowohl er als auch seine 64- jährige Beifahrerin wurden dadurch leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungswagen in naheliegende Krankenhäusern gebracht. Es enstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 4000,- Euro.

