Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruchsversuch in Parfümerie

Warendorf (ots)

Am Sonntag, den 28.04.2019, um 03.38 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in eine Parfümerie in der Oelder Innenstadt ein. Da sie hierbei den Alarm auslösten, flüchteten die Täter ohne Tatbeute. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522-9150 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

