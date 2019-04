Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - Tür in Brand gesetzt, Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am 27.04.19, zwischen 16.00 und 17.00 Uhr hat ein unbekannter Täter in Ahlen auf der Kohlenstraße eine Haustür eines Mehrfamilienhauses angezündet. Bewohner des Hauses bemerkten gegen 17.00 Uhr Qualm im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Sie machten die Ursache an der Haustür aus. Diese hatte eine unbekannte Person in Brand gesetzt. Die glimmende Holztür konnte durch die Bewohner selbstständig gelöscht werden. Alle Bewohner blieben unverletzt. Die Polizei bittet um ihr Mithilfe. Wer hat verdächtige Personen im Bereich beobachtet, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

