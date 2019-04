Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf - Hammerschläge in Hörweite der Wache rufen Polizei auf den Plan

Warendorf (ots)

Am 26.04.19, gegen 23.25 Uhr versuchten zwei 16-jährige Warendorfer am Bahnhof in Warendorf ein Fahrrad zu entwenden. Die Täter hatten zu diesem Zweck einen Hammer dabei, mit dem sie versuchten das Schloß des Fahrrades zu zerstören. Den Tätern war offensichtlich nicht klar, dass sie sich in Hörweite der Polizeiwache befanden. Die Klopfgeräusche hörte der Wachhabende der Wache Warendorf und entsendete zwei Beamte. Die Polizisten konnten beobachten, wie der eine Täter "Schmiere" stand, während der Andere versuchte das Schloß zu zerstören. Die beiden 16-jährigen wurden nach Abschluß aller Maßnahmen vor Ort entlassen. Sie erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahl.

