Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mann zeigt sich in scharmverletzender Weise

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 24.04.2019, gegen 18.20 Uhr, beobachteten mehrere Passanten einen jungen Mann, ,der sich in der Nähe der Kanueinsatzstelle Einen am Emsufer in scharmverletzender Weise zeigte. Dieser war etwa 1,80 Meter groß und hatte eine normale bis schlanke Figur. Er hatte dunkle, kurze Haare. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per Email an Poststelle.Warendorf@Polizei.NRW.de entgegen.

Eingestellt von Schülerpraktikantin Vivien Fälker.

