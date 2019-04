Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Jugendlicher zeigt sich in schwarmverletzender Weise

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 25.04.2019, gegen 16:50 Uhr, zeigte sich ein Unbekannter auf der Südstraße in Beckum zwei Mädchen in scharmverletzender Weise. Er hielt sich auf dem Fußweg auf und manipulierte er an seinem Geschlechtsteil. Der Jugendliche ist etwa 16 Jahre alt, circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank gebaut. Er hat eine dunkle Haut- und Haarfarbe. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose, einer grauen Jacke sowie roten Turnschuhen und einem dunklen T-Shirt. Auf dem Kopf trug eine Basecap. Danach flüchtete er mit einem Fahrrad in den Westpark. Hinweise zu dem Jugendlichen nimmt die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per Email an Poststelle.Warendorf@Polizei.NRW.de entgegen.

Eingestellt von Schülerpraktikantin Vivien Fälker.

