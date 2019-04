Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Patient aus Krankenhaus vermisst

Warendorf (ots)

Seit Donnerstag, 25.04.2019, um 11.15 Uhr, wird ein Patient aus einem Krankenhaus in Telgte vermisst. Der Vermisste ist 22 Jahre alt und etwa 165 Zentimeter groß. Er hatte schlechte Zähne, kurze dunkle Haare und spricht schlecht Deutsch. Bekleidet ist der Gesuchte mit einer Jeans, einer grauen Jacke und einer beigen Kappe. Der Vermisste ist auf die Einnahme seiner Medikamente angewiesen. Letztmalig wurde der Vermisste gegen 11.45 Uhr fußläufig auf der B 51 in Höhe der Werse in Richtung Münster gehend gesehen. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

