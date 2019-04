Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Unbekannter Ladendieb flüchtig

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 24.04.2019, um 13.20 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt auf dem Orkotten in Telgte zu einem Ladendiebstahl. Ein Angestellter beobachtete, wie sich der Tatverdächtige eine Schachtel Zigaretten einsteckte und das Geschäft verlassen wollte. Nachdem er den Mann angesprochen hatte, schubste der Tatverdächtige ihn zur Seite und lief in Richtung Ausgang. Im Ausgangsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Kunden, wodurch beide Personen zu Boden fielen. Danach flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Johannes-Kepler-Weg. Der flüchtige Dieb war etwa 25 Jahre alt und hatte ein südländisches Aussehen. Er war von schlanker Statur, hatte kurze schwarze Haare und eine Narbe auf der rechten Wange. Bekleidet war der Tatverdächtige mit einem pinkfarbenen Poloshirt und einer neonroten Sporthose. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell