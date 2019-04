Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Unfallverursacher kehrt zu seinem Pkw zurück

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 25.04.2019, um 04.45 Uhr, teilte eine Zeugin der Polizei fernmündlich mit, dass ein Unbekannter einen unfallbeschädigten Pkw auf einem Tankstellengelände auf der Westkirchener Straße in Ennigerloh abgestellt habe. Danach habe sich der Fahrer zu Fuß entfernt. Bei der Unfallaufnahme am Einsatzort kehrte der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurück. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der 36-jährige Mann aus Beckum nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand der Mann unter Alkoholeinwirkung. Die Beamten brachten den Fahrer zur Polizeiwache Oelde und ordneten eine Blutentnahme an. Die Ermittlungen zur Unfallstelle dauern an.

