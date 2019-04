Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Bei trickdiebstahl Heckenschere erbeutet

Warendorf (ots)

Eine Heckenschere erbeuteten unbekannte Täter am Mittwoch, 24.04.2019, um 13.20 Uhr, auf der Mühlenfeldstraße in Wadersloh. Hier sprach ein unbekanntes Paar einen mit Gartenarbeiten beschäftigten 65-jährigen Mann an. Der Mann und die Frau verwickelten den 65-Jährigen in ein Gespräch über angebliche Schrottkäufe. Danach entfernte sich das Paar mit einem weißen Sprinter. Erst danach stellte dem 65-Jährige den Diebstahl seiner Heckenschere fest. Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizeui.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell